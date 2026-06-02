Roland Garros | ai quarti Cobolli e il derby Berrettini-Arnaldi L' Italia fa festa anche senza Sinner

Da agi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roland Garros, tre tennisti italiani sono ancora in gara nei quarti di finale, nonostante l’assenza di Jannik Sinner. Tra di loro ci sono Cobolli e il derby tra Berrettini e Arnaldi. L’Italia mantiene la presenza significativa nel torneo, con due giocatori ancora in corsa per avanzare ulteriormente. Nessuna rappresentanza di Sinner tra i quarti, ma gli altri tre tennisti italiani continuano a competere nella fase decisiva del torneo.

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AGI – L’Italia del tennis sarà anche priva del suo idolo Jannik Sinner ma porta ben  tre azzurri  tra i migliori otto al Roland Garros. A passare gli ottavi sono Flavio Cobolli, Matteo Berrettini ma soprattutto un meraviglioso  Matteo Arnaldi, che rimonta   su  Frances Tiafoe  7-6 6-7 3-6 7-6 6-4 dopo una battaglia di 5 ore e 30 minuti. Il 24enne romano, testa di serie numero 10 del torneo supera lo statunitense Zachary Svajda (85 Atp ) in quattro set con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5) dopo tre ore e 19 minuti di gioco. Cobolli, che per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime (6 Atp ) che ha battuto il cileno Alejandro Tabilo (36 Atp ) i 6-3 7-5 6-1. 🔗 Leggi su Agi.it

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