Roland Garros 2026 Cobolli batte Auger Aliassime | conquista una storica semifinale
Il 3 giugno 2026, Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali di Roland Garros, battendo nei quarti Felix Auger Aliassime in quattro set. L’azzurro, 24 anni e testa di serie numero 10, si è imposto con i punteggi di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. La vittoria rappresenta una tappa storica per Cobolli, che si avvicina alle finali del torneo più importante del tennis su terra battuta.
Parigi, 3 giugno 2026 – Flavio Cobolli in semifinale al Roland Garros. L’azzurro 24enne, testa di serie numero 10, nei quarti di finale supera il canadese Felix Auger Aliassime, numero 4 del tabellone, per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 oggi 3 giugno. Dopo aver perso il primo parziale, in un match inizialmente condizionato dal vento, Cobolli cambia marcia nel secondo set. Il tetto sul campo Philippe Chatrier viene chiuso, il controllo dei colpi torna normale. L’azzurro, sotto di un break, inanella 4 game di fila e chiude 6-4 pareggiando i conti. Nel terzo set, l’equilibrio salta nel settimo game: break e Cobolli prende il largo. Nel quarto set, l’azzurro accelera nel quinto game: il rovescio è chirurgico, break decisivo (3-2) e chiusura 6-4 per il trionfo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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Roland Garros: grande impresa di Cobolli che batte Auger Aliassime in rimonta ed è in semifinale!
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Cobolli, favola Roland Garros: batte Auger-Aliassime e vola in semifinale nel derby italianoFlavio Cobolli ha battuto Felix Auger-Aliassasse in quattro set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, dopo 3 ore e 24 minuti di gioco sul Philippe-Chartier.
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