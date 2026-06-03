Roland Garros 2026 Chwalinska in semifinale | battuta la ex di Sinner Kalinskaya

Maja Chwalinska ha raggiunto le semifinali del singolare femminile a Roland Garros 2026, battendo nella fase precedente l’ex avversaria di Sinner. La giocatrice polacca si è imposta in un match che le ha consentito di accedere alla penultima fase del torneo del Grande Slam. La competizione prosegue con le sfide che determinano le finaliste del singolare femminile.

Home > Sport > Tennis > Roland Garros 2026, Chwalinska in semifinale: battuta Kalinskaya. Affronterà Shnaider che ha eliminato la regina Sabalenka La polacca Maja Chwalinska si qualifica per le semifinali del tabellone femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La numero 114 del ranking Atp, autentica rivelazione del torneo, ha sconfitto nei quarti la ex fidanzata di Jannik Sinner la tennista russa Anna Kalinskaya (n.22 del seeding), in due set per 7-6 (3), 6-3. Roland Garros 2026, Chwalinska in semifinale: battuta Kalinskaya. Affronterà Shnaider che ha eliminato la regina Sabalenka New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Roland-Garros 2026 : Chwalinska crée lexploit et file en demi-finale !

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