Roland Garros 2026 Berrettini si ritira per infortunio | Arnaldi va in semifinale

Matteo Berrettini si è ritirato nei quarti di finale di Roland Garros a causa di un infortunio. Al suo posto, Matteo Arnaldi ha raggiunto le semifinali e affronterà Flavio Cobolli in un derby italiano con un posto in finale in palio.

Parigi, 3 giugno 2026 – Matteo Berrettini si ritira nei quarti di finale del Roland Garros, Matteo Arnaldi vola in semifinale e sfiderà Flavio Cobolli nel derby azzurro che vale un posto in finale. Berrettini, partito alla grande con due break e un vantaggio di 3-0, si è fatto rimontare da Arnaldi che ha risalito la china nel primo set. Sotto 5-6, il romano ha subìto il nuovo break che ha consegnato a Arnaldi il primo parziale per 7-5. Nel secondo set, Berrettini ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema alla gamba sinistra. Sotto 2-5, è stato costretto a ritirarsi per l’ennesimo infortunio in una carriera condizionata da problemi fisici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Berrettini si ritira dal Roland Garros per un problema alla gamba: Arnaldi in semifinale

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Arnaldi sfiderà Cobolli in semifinale al Roland Garros: Berrettini si ritira in lacrime per infortunioMatteo Berrettini si è ritirato durante la partita al secondo set a causa di un infortunio, lasciando il torneo.

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