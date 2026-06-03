Rogo di Amendolara Meloni | Sconvolti l’Italia non arretra davanti alla barbarie Spunta la pista del controllo dei campi

L’incendio che ha devastato i campi di Amendolara ha causato la morte di quattro braccianti. Il governo ha espresso sconcerto per l’accaduto, definendo l’evento come un atto di barbarie. Sul tavolo degli investigatori ci sono ipotesi legate a un possibile controllo dei terreni, anche se non sono stati ancora confermati dettagli specifici. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incendio e individuare eventuali responsabili.

«L’orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. La notizia dei primi fermi, resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza dell’area in cui si sono svolti i fatti, rappresenta un passo importante verso l’accertamento della verità e delle responsabilità. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari. L’Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie: è fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia». Queste le parole, su X, della premier Giorgia Meloni in merito all’ omicidio dei braccianti di Amendolara. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Braccianti uccisi ad Amendolara, Meloni: “Italia non arretra davanti a violenza e barbarie, fare piena luce”Giorgia Meloni ha condannato l’omicidio di quattro braccianti ad Amendolara, in provincia di Cosenza, uccisi bruciati vivi.

Leggi anche: Braccianti bruciati vivi, Meloni: "Orribile, l'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie"

Temi più discussi: RaiNews. . Sembra che le vittime, di origine pakistana, lavorassero nei campi della Sibaritide. Il mezzo è stato divorato dalle fiamme in una stazione di servizio della IP lungo la Statale 106 Jonica, tra Amendolara e Roseto Capo Spulico, nel Cosentino Servizio; Auto prende fuoco al distributore di Amendolara vicino Cosenza, 4 morti carbonizzati: ipotesi omicidio plurimo; Cosenza, 4 cadaveri di migranti trovati in auto sulla statale 106. Si indaga per omicidio; La festa per gli 80 anni della Repubblica, due arresti per il rogo dei braccianti, ancora morti in Libano.

Rogo di Amendolara, Meloni: Sconvolti, l’Italia non arretra davanti alla barbarie. Spunta la pista del controllo dei campiI quattro braccianti chiusi in un'auto e bruciati vivi avevano tutti meno di 30 anni. La procura: Il caporalato è una delle piste, ma non l'unica. La premier: Fondamentale fare piena luce e assicur ... msn.com

Il rogo di Amendolara e il silenzio dei compliciLAMEZIA TERME Quattro corpi ridotti in cenere sulla Statale 106 non sono un incidente. Sono il bilancio di una guerra invisibile che si consuma nei campi della Calabria, dove il lavoro povero, lo sfru ... corrieredellacalabria.it