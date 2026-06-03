Rogo al binario 1 di Cancello Scalo | fiamme nel canneto fermate subito

Notizia in breve

Un incendio nel canneto vicino al binario 1 di Cancello Scalo è stato spento rapidamente. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. I tecnici hanno verificato che le fiamme non hanno compromesso la stabilità dei binari e hanno messo in sicurezza l’area. Nessun ferito o danno alle strutture ferroviarie è stato segnalato. Le autorità stanno indagando per chiarire l’origine del rogo.