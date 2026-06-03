Rogo al binario 1 di Cancello Scalo | fiamme nel canneto fermate subito

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio nel canneto vicino al binario 1 di Cancello Scalo è stato spento rapidamente. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. I tecnici hanno verificato che le fiamme non hanno compromesso la stabilità dei binari e hanno messo in sicurezza l’area. Nessun ferito o danno alle strutture ferroviarie è stato segnalato. Le autorità stanno indagando per chiarire l’origine del rogo.

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Cosa ha causato l'incendio nel canneto vicino al binario 1?. Come hanno fatto i tecnici a garantire la sicurezza dei binari?. Quali indagini stanno conducendo le autorità sull'origine del rogo?. Perché la gestione del verde è diventata un'emergenza per lo scalo?.? In Breve Incendio di 30 metri quadrati di canneto avvenuto il 2 giugno alle 12:20.. Vigili del Fuoco Squadra 1A di Caserta intervenuti per lo spegnimento alle 12:40.. Tecnici Rete Ferroviaria Italiana hanno verificato l'integrità dei sistemi di segnalamento.. Nessun ritardo ferroviario registrato grazie all'intervento immediato della Polizia Ferroviaria.. Fiamme allo scalo ferroviario di Cancello Scalo: rogo di sterpaglie vicino al binario 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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