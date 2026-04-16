Mercoledì 15 aprile a Genova, un incendio si è sviluppato in un canneto situato in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, che hanno coinvolto una zona di canneto. La presenza delle fiamme ha generato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alle operazioni di spegnimento.

Un incendio ha colpito un canneto in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso a Genova, scatenando il timore tra i residenti nella serata di mercoledì 15 aprile. Le fiamme, divampate intorno alle ore 21:30, sono state dominate dai vigili del fuoco, evitando che il rogo raggiungesse le abitazioni limitrofe. L’intervento dei soccorsi e la gestione dell’emergenza nel quartiere. Le fiamme sono diventate visibili da diverse zone della zona intorno alle 21:30, quando l’incendio ha interessato la vegetazione del canneto. Per affrontare la situazione, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto dotate di un’autobotte. Grazie al loro lavoro, il fuoco è stato spento, permettendo successivamente di procedere con le operazioni di messa in sicurezza dell’area coinvolta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, rogo nel canneto di San Fruttuoso: i vigili fermano le fiamme

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