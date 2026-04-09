Rogo nel canneto di Fondotoce | soccorsi rapidi salvano il bosco

Nella mattinata di mercoledì 8 aprile si è verificato un incendio nella Riserva naturale di Fondotoce a Verbania, interessando una zona di canneto vicino alla foce del fiume Toce. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha coinvolto una porzione di vegetazione, ma non si registrano danni alle strutture o persone coinvolte.

Un incendio ha colpito la Riserva naturale di Fondotoce a Verbania nella tarda mattinata di mercoledì 8 aprile, interessando una porzione di canneto situata nei pressi della foce del fiume Toce. Il rogo, divampato intorno alle 12:20, ha distrutto circa 1.000 metri quadri di vegetazione all’interno dell’area protetta del Lago Maggiore. L’intervento coordinato dei soccorsi nel Verbano-Cusio-Ossola. Le operazioni di spegnimento sono state gestite da una squadra del comando dei vigili del fuoco del Vco, che ha lavorato in sinergia con il corpo volontari Aib del Piemonte per domare le fiamme. Grazie alla rapidità d’azione dei tecnici sul campo e alla successiva fase di bonifica, il fronte del fuoco è stato limitato, impedendo che l’incendio si estendesse alle zone boschive e ai contesti naturali confinanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo nel canneto di Fondotoce: soccorsi rapidi salvano il bosco 94enne ritrovato: soccorsi rapidi salvano la vita nei boschi di MongrandoA Mongrando, nei boschi della provincia di Biella, un uomo di 94 anni è stato ritrovato sano e salvo dopo essere scomparso durante una passeggiata. Leggi anche: Fiamme a Sant’Antonio: soccorsi lampo salvano via Einaudi dal rogo Temi più discussi: Incendio a Valco San Paolo: fiamme nel canneto a ridosso del centro sportivo; Incendio nella Riserva naturale di Fondotoce: danneggiati 1.000 mq di canneto; Incendio a Covolo di Pederobba, fiamme nel canneto lungo il Piave: il video; Incendio nella riserva del Fondo Toce: distrutto canneto. Incendio minaccia azienda agricole e abitazioni, rogo estinto dai Vigili del fuocoNel pomeriggio di oggi, in agro del comune di Isernia, località contrada Corrado, si è sviluppato un incendio che ha […] ... ecoaltomolise.net Incendio a Valco San Paolo: fiamme nel canneto a ridosso del centro sportivoIl rogo nel pomeriggio di martedì 31 marzo. Sul posto i vigili del fuoco. Un altro rogo dopo quello nel weekend in via Mario Ageno ... romatoday.it Rogo nel borgo di Santa Margherita: evitato il coinvolgimento delle abitazioni grazie all’intervento dei soccorsi - facebook.com facebook Niardo, il rogo doloso accende l’allarme sugli incendi in Valcamonica x.com