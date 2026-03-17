Neil Young, noto cantautore canadese-americano, ha annunciato l’uscita di un nuovo album dedicato a criticare Donald Trump. Il musicista, che ha sempre espresso chiaramente le proprie opinioni politiche, si prepara a pubblicare un lavoro discografico che prende di mira l’ex presidente degli Stati Uniti. La decisione di Young di dedicare un progetto musicale al tema si concretizza in questa nuova uscita.

Neil Young non ha mai nascosto le sue posizioni politiche. E quando si tratta di Donald Trump, il cantautore canadese-americano non usa mezzi termini. Dopo mesi di battaglie pubbliche contro l’amministrazione, dalla denuncia delle operazioni ICE al boicottaggio delle aziende che sostengono il presidente, Young ha deciso di canalizzare la sua frustrazione dove sa fare meglio: in studio di registrazione. Il 9 marzo 2026, attraverso il suo sito Neil Young Archives, l’artista ha condiviso un messaggio carico di emozione e rivelazioni. “ Sono così addolorato per questo paese “, ha scritto, aggiungendo che la politica contemporanea lo deprime al punto da non riuscire più a seguirla attivamente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Il peggior presidente della storia”: Neil Young prepara un album contro Trump

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