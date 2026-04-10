Quando Charlie suonava la chitarra | Charles Manson Neil Young e il sogno rock che divenne un incubo

Nel 1968 a Los Angeles, un uomo si aggirava tra concerti e locali, suonando senza sosta la chitarra. Era una figura conosciuta in quell’ambiente, dove spesso si esibiva con strumenti presi in prestito. In quegli stessi anni, artisti come Neil Young si affacciavano sulla scena musicale, mentre lui si faceva notare per il suo modo di suonare. Quel periodo, che sembrava promettare un futuro brillante nel mondo del rock, prese una piega molto diversa.

C’era un uomo, nella Los Angeles dorata e allucinata del 1968, che prendeva in mano qualunque chitarra gli capitasse a tiro e cominciava a suonare. Le sue canzoni non erano mai le stesse due volte di seguito: nascevano dall’improvvisazione pura, si dispiegavano nell’aria come fumo e svanivano per sempre. Chi lo sentiva restava a bocca aperta. Tra questi c’era Neil Young — già una leggenda vivente, già l’autore di Everybody Knows This Is Nowhere — che avrebbe descritto quell’uomo come qualcosa di simile a Bob Dylan, ma più oscuro, più sfuggente, senza un messaggio decifrabile eppure irresistibilmente magnetico. Quell’uomo si chiamava Charles Manson. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Quando Charlie suonava la chitarra: Charles Manson, Neil Young e il sogno rock che divenne un incubo Leggi anche: Cancellato il concerto di Neil Young a Villa Manin Neil Young annulla il tour europeo. Salta la data del 14 luglio sugli spaltiLa notizia è arrivata nella tarda serata di venerdì come un fulmine a ciel sereno: Neil Young ha annullato l’intero tour estivo europeo, comprese...