Rocchetta a Volturno | il nuovo Conad Margherita riapre l’11 giugno

Notizia in breve

Il nuovo punto vendita Conad Margherita a Rocchetta a Volturno aprirà ufficialmente l’11 giugno. La riapertura prevede l’introduzione di nuove tecnologie e servizi, che dovrebbero modificare l’esperienza di acquisto. La struttura sarà dotata di sistemi digitali e di automazione, destinati a migliorare la gestione della spesa quotidiana. Non sono stati comunicati dettagli specifici su come queste innovazioni influenzeranno le abitudini degli utenti o sui cambiamenti pratici per i clienti.