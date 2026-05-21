Collesalvetti | Spazi riqualificati e punto ristorazione riapre il supermercato Conad alla Galleria Smeraldo
Il supermercato Conad di via dell'Impresa, situato all’interno della Galleria Smeraldo di Collesalvetti, ha riaperto dopo un intervento di riqualificazione. La struttura ora presenta spazi rinnovati destinati a migliorare i servizi e la qualità dell’esperienza di acquisto. Sono stati aggiunti un punto di ristorazione e aree dedicate alla convivialità, rivolte a offrire ai clienti nuove opportunità di socializzazione e relax all’interno del centro commerciale.
Riqualificazione, servizi e qualità. Nuovo corso per il supermercato Conad di via dell'Impresa, all'interno della Galleria Smeraldo di Collesalvetti, con importanti novità in merito a ristorazione e convivialità. Il punto vendita si presenta oggi con ambienti rinnovati, nuovi servizi e una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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