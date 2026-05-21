Collesalvetti | Spazi riqualificati e punto ristorazione riapre il supermercato Conad alla Galleria Smeraldo

Da livornotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il supermercato Conad di via dell'Impresa, situato all’interno della Galleria Smeraldo di Collesalvetti, ha riaperto dopo un intervento di riqualificazione. La struttura ora presenta spazi rinnovati destinati a migliorare i servizi e la qualità dell’esperienza di acquisto. Sono stati aggiunti un punto di ristorazione e aree dedicate alla convivialità, rivolte a offrire ai clienti nuove opportunità di socializzazione e relax all’interno del centro commerciale.

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Riqualificazione, servizi e qualità. Nuovo corso per il supermercato Conad di via dell'Impresa, all'interno della Galleria Smeraldo di Collesalvetti, con importanti novità in merito a ristorazione e convivialità. Il punto vendita si presenta oggi con ambienti rinnovati, nuovi servizi e una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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