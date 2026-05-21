Collesalvetti | Spazi riqualificati e punto ristorazione riapre il supermercato Conad alla Galleria Smeraldo

Il supermercato Conad di via dell'Impresa, situato all’interno della Galleria Smeraldo di Collesalvetti, ha riaperto dopo un intervento di riqualificazione. La struttura ora presenta spazi rinnovati destinati a migliorare i servizi e la qualità dell’esperienza di acquisto. Sono stati aggiunti un punto di ristorazione e aree dedicate alla convivialità, rivolte a offrire ai clienti nuove opportunità di socializzazione e relax all’interno del centro commerciale.

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