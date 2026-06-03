Rocca San Casciano | boom di nuovi nati contro il calo di Forlì
A Rocca San Casciano, un borgo di 1.800 abitanti, si registra un aumento significativo di nascite, contrastando il calo demografico di Forlì. La crescita è attribuibile a un’iniziativa specifica che ha attratto nuove famiglie nella zona collinare. La strategia prevede incentivi per le giovani coppie e miglioramenti ai servizi locali. La presenza di nuove nascite ha portato a un aumento della popolazione residente, superando la media nazionale.
Come fa un borgo di 1.800 abitanti a superare la media nazionale?. Quale iniziativa specifica sta attirando le nuove famiglie verso la collina?. Perché Forlì sta perdendo così tanti bambini rispetto a Rocca San Casciano?. Cosa accadrà alle scuole elementari del capoluogo entro il 2031?.? In Breve Tasso natalità Rocca San Casciano all'8,7 contro il 6,4 della media nazionale.. Asilo nido comunale in espansione da 11 a 17 posti nel 2025.. Scuola dell'infanzia raddoppierà le sezioni per 28 bambini nel 2026-27.. Forlì prevede calo 13% iscritti elementari entro l'anno scolastico 2031-32.. Sedici nuovi nati a Rocca San Casciano segnano un trend demografico in controtendenza rispetto al calo di Forlì. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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