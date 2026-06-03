Rocca San Casciano | boom di nuovi nati contro il calo di Forlì

Notizia in breve

A Rocca San Casciano, un borgo di 1.800 abitanti, si registra un aumento significativo di nascite, contrastando il calo demografico di Forlì. La crescita è attribuibile a un’iniziativa specifica che ha attratto nuove famiglie nella zona collinare. La strategia prevede incentivi per le giovani coppie e miglioramenti ai servizi locali. La presenza di nuove nascite ha portato a un aumento della popolazione residente, superando la media nazionale.