A Rocca San Casciano sono nati 16 bambini nelle ultime settimane, segnando un aumento di nascite. La comunità ha attirato molte famiglie giovani, portando a un incremento dei posti disponibili nei servizi per l’infanzia. Il trend si conferma: più famiglie scelgono di stabilirsi nel territorio, e le strutture per l’infanzia vengono ampliato di conseguenza. Nel frattempo, altri comuni della regione segnalano variazioni demografiche diverse, come un alto tasso di anziani.

Forlì, 3 giugno 2026 – Come cambia la popolazione forlivese? Da alcune settimane, il Carlino cerca di raccontarlo con dati e casi concreti: Premilcuore ha il record di anziani (rispetto al resto dei residenti) in tutta la Romagna. Forlì ha un terzo di over 60. Gli stranieri (14% nel capoluogo) possono causare a volte problemi di integrazione, ma limitano il calo demografico che si è fatto particolarmente intenso: a Portico sono il 20% e senza di loro i residenti sarebbero poco più di 500. Il Comune di Forlì ha stimato che nei prossimi 5 anni (anno scolastico 2031-32) gli iscritti alle elementari caleranno del 13% rispetto a oggi. Già nel 2026 i forlivesi fra i 3 e i 13 anni sono calati di mille rispetto al 2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Rocca San Casciano 16 nuovi nati: “Abbiamo attirato famiglie giovani. Il trend continua: più posti al nido”

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