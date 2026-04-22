Cremona | boom di stranieri e nuovi nati per frenare il calo demografico

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Cremona si è verificato un aumento di 1.221 residenti tra gennaio 2025 e gennaio 2026, portando il totale a 355.000 abitanti. L'incremento è attribuito sia all'arrivo di cittadini stranieri sia alla nascita di nuovi nati, in un tentativo di contrastare il calo demografico che riguarda la zona. La crescita si è verificata nel corso di un anno, secondo i dati ufficiali.

La provincia di Cremona registra un incremento di 1.221 residenti tra il 1° gennaio 2025 e lo stesso giorno del 2026, raggiungendo la quota di 355.134 abitanti. Nonostante questo lieve balzo dello 0,3%, il territorio soffre una contrazione demografica rispetto al 2019, quando i residenti erano 356.150, segnando un calo complessivo di 1.016 unità nell’ultimo periodo rilevato. L’equilibrio demografico si regge sul contributo dei cittadini stranieri. I nuovi dati Istat delineano un quadro in cui la tenuta della popolazione provinciale è strettamente legata ai flussi migratori. Tra il 2019 e l’inizio del 2026, la provincia ha perso oltre mille abitanti, ma nello stesso arco temporale la presenza di cittadini stranieri è schizzata da 41.🔗 Leggi su Ameve.eu

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