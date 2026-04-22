Cremona | boom di stranieri e nuovi nati per frenare il calo demografico

Nella provincia di Cremona si è verificato un aumento di 1.221 residenti tra gennaio 2025 e gennaio 2026, portando il totale a 355.000 abitanti. L'incremento è attribuito sia all'arrivo di cittadini stranieri sia alla nascita di nuovi nati, in un tentativo di contrastare il calo demografico che riguarda la zona. La crescita si è verificata nel corso di un anno, secondo i dati ufficiali.

La provincia di Cremona registra un incremento di 1.221 residenti tra il 1° gennaio 2025 e lo stesso giorno del 2026, raggiungendo la quota di 355.134 abitanti. Nonostante questo lieve balzo dello 0,3%, il territorio soffre una contrazione demografica rispetto al 2019, quando i residenti erano 356.150, segnando un calo complessivo di 1.016 unità nell’ultimo periodo rilevato. L’equilibrio demografico si regge sul contributo dei cittadini stranieri. I nuovi dati Istat delineano un quadro in cui la tenuta della popolazione provinciale è strettamente legata ai flussi migratori. Tra il 2019 e l’inizio del 2026, la provincia ha perso oltre mille abitanti, ma nello stesso arco temporale la presenza di cittadini stranieri è schizzata da 41.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona: boom di stranieri e nuovi nati per frenare il calo demografico Notizie correlate Leggi anche: In aumento nascite e cittadinanze, ma il calo demografico non si ferma Leggi anche: Culle sempre più vuote: il calo demografico a Latina e nel Lazio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cina, boom di visitatori stranieri nei mercati locali; Cina, boom di visitatori stranieri nei mercati locali; Cina, boom di visitatori stranieri nei mercati locali. Risparmi degli stranieri inviati all'estero, nel Cremonese importi raddoppiatiIn vent’anni i risparmi inviati all’estero dai lavoratori stranieri in Italia sono raddoppiati. La Lombardia guida la classifica nazionale: ... cremonaoggi.it Boom di clienti stranieri, l’Anusca Palace investeOltre novemila presenze straniere in un solo anno, quasi il 40% di quelle complessive. E’ un dato che fa riflettere quello che emerge dal bilancio annuale di un hotel, l’Anusca Palace di viale Terme, ... ilrestodelcarlino.it Oggi a Cremona, all’IIS “J. Torriani”, ho incontrato studenti straordinari, attenti, curiosi, liberi. Con loro abbiamo parlato di legalità, di giustizia, di responsabilità. Abbiamo parlato di futuro. Ogni volta che entro in una scuola torno a credere ancora di più che il ca facebook #SerieAEnilive #NapoliCremonese Info ticket qui uscremonese.it/biglietteria-n… #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese x.com