Robotica e biotecnologie | 40 progetti al PoliteKne dell’Istituto Mattei

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al PoliteKne dell’Istituto Mattei sono stati presentati 40 progetti di robotica e biotecnologie. Tra le iniziative, uno studio sull’uso di segnali elettromiografici per controllare una mano robotica. In un altro progetto, gli studenti stanno esplorando l’estrazione di sostanze naturali per combattere i batteri. La giornata ha visto dimostrazioni pratiche e discussioni tra studenti e docenti.

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Come può una mano robotica rispondere ai segnali elettromiografici? Quali sostanze naturali estrarranno gli studenti per combattere i batteri? Chi sono le 400 realtà aziendali che incontreranno i ragazzi? Come trasformeranno questi progetti scolastici l'economia della provincia di Sondrio??? In Breve Evento in programma venerdì 5 e sabato 6 giugno presso l'Istituto Mattei. Oltre 400 aziende ed enti della provincia di Sondrio sono stati invitati. Studenti delle classi qui . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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