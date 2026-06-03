Robotica e biotecnologie | 40 progetti al PoliteKne dell’Istituto Mattei

Notizia in breve

Al PoliteKne dell’Istituto Mattei sono stati presentati 40 progetti di robotica e biotecnologie. Tra le iniziative, uno studio sull’uso di segnali elettromiografici per controllare una mano robotica. In un altro progetto, gli studenti stanno esplorando l’estrazione di sostanze naturali per combattere i batteri. La giornata ha visto dimostrazioni pratiche e discussioni tra studenti e docenti.