politekne mattei innovazioni da vedere

Al liceo Mattei di Sondrio si svolgono eventi dedicati all’innovazione e al talento, aperti a studenti e pubblico. Durante la giornata, sono stati presentati progetti tecnologici e scientifici sviluppati dagli studenti. Sono stati organizzati laboratori e dimostrazioni pratiche, con attenzione a nuove idee e soluzioni innovative. La manifestazione si svolge in un ambiente aperto e accessibile, con l’obiettivo di valorizzare le competenze degli studenti e promuovere l’interesse per le tecnologie.

Innovazione, talento e futuro: al Mattei di Sondrio apre le porte a tutti. Torna anche quest’anno, nei giorni di venerdì 5 e sabato 6 giugno, PoliteKne Mattei, l’ormai consueto appuntamento che intende far conoscere la creatività, la tecnica e la passione degli studenti dell’ Istituto tecnico tecnologico. Nato nel 2015 e giunto alla sua 9^ edizione, il progetto ha saputo coinvolgere centinaia di giovani, realtà aziendali e istituzionali. "I grandi protagonisti, con le loro realizzazioni, saranno gli studenti delle classi quinte che stanno sviluppando un argomento di approfondimento da presentare in sede di esame di maturità e gli studenti del quarto anno con le loro realizzazioni coerenti con il percorso di studi effettuato e le esperienze di "Formazione scuola – lavoro" svolte – dice il dirigente scolastico Massimo Celesti -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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