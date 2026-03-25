Confcommercio Piacenza ha preso parte alla terza tappa del progetto “A Scuola di Startup”, un percorso formativo giunto alla quinta edizione. L’iniziativa coinvolge 64 studenti dell’Istituto Enrico Mattei di Fiorenzuola. La coordinatrice del progetto è Federica Bussandri.

Nei giorni scorsi gli studenti hanno presentato le proprie idee idi business ad un team di imprenditori dell’Unione Commercianti Confcommercio Piacenza ha partecipato alla terza tappa del progetto “A Scuola di Startup”, percorso formativo giunto alla quinta edizione che coinvolge 64 studenti dell’Istituto Enrico Mattei di Fiorenzuola e di cui è coordinatrice Federica Bussandri. Il progetto è costruito come un vero percorso di rete che negli anni ha visto collaborare scuola, imprese, professionisti, istituti bancari e realtà del territorio, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi in modo concreto al mondo dell’impresa e dell’innovazione. Gli studenti coinvolti provengono dall’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing della Ragioneria coordinato dalla prof. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Confcommercio al fianco degli studenti dell’Istituto Mattei nella terza tappa di "A Scuola di Startup"

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