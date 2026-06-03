Federico Roberti, schiacciatore della Virtus, è stato convocato dalla nazionale maggiore di pallavolo. La chiamata rappresenta un passo importante nella sua carriera e un riconoscimento per il club di provenienza. La sua partecipazione alla nazionale sarà un’esperienza significativa, secondo quanto dichiarato dallo stesso atleta. La notizia è stata comunicata ufficialmente e conferma il ruolo di Roberti tra i giocatori più promettenti del settore.

C’è un filo azzurro che torna a passare da Fano. E questa volta porta il nome di Federico Roberti, schiacciatore virtussino, prodotto di casa, chiamato a vivere un’esperienza con la Nazionale maggiore di pallavolo. Da oggi a sabato il giocatore della Virtus Volley Fano sarà a Cavalese, in Val di Fiemme, per tre giorni di allenamenti con il gruppo azzurro. Una chiamata che non è ancora un punto d’arrivo, ma somiglia molto a una porta che si apre. Per la Virtus è motivo d’orgoglio, per Fano una notizia che profuma di storia sportiva. Perché quando un ragazzo cresciuto nel vivaio pallavolistico cittadino arriva a respirare l’aria della Nazionale maggiore, il pensiero corre inevitabilmente a Paolo Tofoli, il grande precedente, il campione partito dalla Virtus e poi diventato uno dei volti della generazione dei fenomeni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roberti va in Nazionale: "Un orgoglio per la Virtus"

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