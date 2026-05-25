Orgoglio e giudizio pareggio Virtus Che reazione | domani la bella

Notizia in breve

La Virtus Bologna e Dolomiti Energia si sono conclusi con un pareggio di 81-81. Hassan e Jones hanno segnato 2 punti, Steward 19, Aldridge 13, Jogela 14, Mawugbe 7, Bayehe 8, Battle 14, Jakimovski e Airhienbuwa nessun punto. Domani si disputerà la partita di ritorno.