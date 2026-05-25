Orgoglio e giudizio pareggio Virtus Che reazione | domani la bella

Da sport.quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Virtus Bologna e Dolomiti Energia si sono conclusi con un pareggio di 81-81. Hassan e Jones hanno segnato 2 punti, Steward 19, Aldridge 13, Jogela 14, Mawugbe 7, Bayehe 8, Battle 14, Jakimovski e Airhienbuwa nessun punto. Domani si disputerà la partita di ritorno.

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81 VIRTUS BOLOGNA 90 DOLOMITI ENERGIA: Hassan 2, Steward 19, Aldridge 13, Jogela 14, Mawugbe 7, Bayehe 8, Battle 14, Jones 2, Jakimovski, Cheick Niang, Airhienbuwa, Forray ne. All. Cancellieri. OLIDATA BOLOGNA: Vildoza 5, Edwards 26, Saliou Niang 14, Smailagic 7, Diouf 16, Hackett 2, Morgan 9, Jallow, Diarra 11, Ferrari, Akele ne, Baiocchi ne. All. Jakovljevic. Arbitri: Lanzarini, Borgioni, Attard. Note: parziali 27-30; 42-49; 54-76. Tiri da due: Trento 1427; Virtus 2441. Tiri da tre: 1128; 926. Tiri liberi: 2027; 1525. Rimbalzi: 33; 41. In attesa di capire se ci sia vita su Marte, o su qualche altro pianeta, c’è vita – e che vita – nell’universo Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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