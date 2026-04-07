Molise tagliato in due | Roberti chiede a Salvini l’emergenza nazionale

Il presidente della Regione Molise ha chiesto al ministro dell’interno di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per la regione, che si trova in una situazione di crisi. Con lui, l’assessore regionale ha presentato la richiesta ufficiale, evidenziando le criticità legate all’isolamento e alle difficoltà di accesso. La richiesta è stata inoltrata in un momento di particolare attenzione alle condizioni di mobilità e ai servizi sul territorio.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, insieme all’assessore Michele Marone, incontrerà domani il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per richiedere l’attivazione dello stato di emergenza nazionale a seguito dei gravi danni stradali causati dalle piogge torrenziali della scorsa settimana. L’agenda del vertice punta a risolvere l’emergenza della viabilità regionale, colpita da numerosi smottamenti e dal crollo di un’infrastruttura strategica. L’obiettivo primario è ottenere il supporto del Governo per gestire i costi e i tempi di ripristino della rete viaria. Il blocco della Statale 16 e l’isolamento dell’area adriatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise tagliato in due: Roberti chiede a Salvini l’emergenza nazionale Maltempo nel Molise: Pd chiede a Roberti lo stato di calamitàUn appello urgente pervade il Consiglio regionale del Molise, dove il gruppo del Partito Democratico chiede al presidente della Giunta Francesco... Emergenza Molise. Crolla un ponte, Italia spezzata in dueAl terzo giorno di piogge, cede un viadotto della statale SS16 Adriatica sul fiume Trigno. Argomenti più discussi: Maltempo in Molise, crolla il ponte sul Trigno; La mia odissea di Pasqua: treni cancellati e caos a Pescara e il Sud che non fa notizia; Due veicoli in transito sul viadotto Trigno, ma il tratto era già chiuso. Un'unica zona, tagliata dal confine tra Molise e Abruzzo ma abituata a pensarsi come coesa, e due grandi emergenze aperte: la viabilità spezzata e la mancanza di acqua servizio di Francesco Abiuso montaggio di Eleonora Diodati #IoSeguoTgr Tgr Rai - facebook.com facebook