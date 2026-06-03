road to bay fest torna il grande punk

Il Road to Bay Fest 2026 si svolgerà sulla spiaggia del Beky Bay con band come Dropkick Murphys, Rise Against, Less Than Jake, Strung Out e The Get Up Kids. L'evento porta sul palco artisti di livello internazionale, con un cartellone che combina punk e alternative rock. La manifestazione si terrà nel contesto di un festival che coinvolge musica dal vivo e pubblico. La data e le modalità di accesso saranno comunicate prossimamente.

Dropkick Murphys, Rise Against, Less Than Jake, Strung Out e The Get Up Kids: il Road to Bay Fest 2026 cala le sue carte e porta sulla spiaggia del Beky Bay un cartellone da richiamo internazionale. Il festival punk di Bellaria Igea Marina ha definito tutte le date e aggiunto al programma le sei band italiane selezionate con l’opening band contest. Si comincia il 10 luglio con Strung Out, Belvedere, The Corps e Parigi. Il 16 luglio toccherà a Rise Against, Bad Nerves, Militarie Gun e Nelav. Poi la rassegna tornerà ad agosto con tre serate consecutive: il 10 agosto sul palco saliranno The Get Up Kids, H2O, Western Addiction e M Experience; l’11 agosto sarà il turno di Less Than Jake, Suicide Machines, A Wilhelm Scream e Lillians; il 12 agosto chiusura dei concerti con Dropkick Murphys, Therapy?, Hot Water Music e Still No One. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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