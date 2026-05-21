Il regista Michael Bay si prepara a dirigere un nuovo film basato su una vicenda reale. La produzione, realizzata da Universal Pictures, racconterà la storia di un’operazione di salvataggio di due piloti abbattuti in Iran. La narrazione si concentrerà sulla missione portata a termine dietro le linee nemiche, con dettagli che verranno ricostruiti e rappresentati sul grande schermo. Il progetto mira a ripercorrere gli eventi che hanno portato al salvataggio degli ufficiali coinvolti.

Universal Pictures e il regista Michael Bay uniscono le forze per raccontare l’eroica storia vera che si cela dietro la recente missione di salvataggio di due piloti abbattuti dietro le linee nemiche in Iran. Michael Bay, il maestro del genere action, torna dietro la macchina da presa, proprio perché rapito dalla notizia di questa incredibile missione. Scopriamo tutte le indiscrezioni. Operazione Epic Fury. Fonti vicine a Deadline affermano che Bay sta sviluppando un lungometraggio che racconterà lo straordinario eroismo dei due aviatori statunitensi salvati dopo che il loro F-15E Strike Eagle fu abbattuto durante l’Operazione Epic Fury. Il film sarà basato nello specifico sul prossimo libro di Mitchell Zuckoff, che HarperCollins pubblicherà nel 2027. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Michael Bay torna per una nuovo film eroico: la storia vera di uno straordinario salvataggio

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2026 action film: An elite female sniper lures mercs into a deadly trap—none survive!

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13 Hours è uno dei suoi migliori. Così Michael Bay decide di riprovarci con un nuovo film sempre tratto da un libro di Mitchell Zuckoff. La storia sarà quella dei due aviatori USA salvati dopo che il loro F-15E Strike Eagle fu abbattuto durante l'Operazione Epic x.com

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