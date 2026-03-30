Nuoto di fondo Florian Wellbrock in grande spolvero a Soma Bay ma l’Italia può sorridere

A Soma Bay si è svolta la prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, con Florian Wellbrock che si è distinto in modo evidente. La gara ha permesso di vedere le prime posizioni e le prestazioni dei partecipanti, confermando alcune aspettative e sollevando nuovi dubbi sulla squadra italiana. La competizione ha segnato l'inizio ufficiale della stagione internazionale.

La prima tappa della Coppa del Mondo a Soma Bay non ha semplicemente inaugurato la stagione del nuoto di fondo: ha già delineato gerarchie, confermato certezze e aperto interrogativi interessanti sulla Nazionale italiana. In un contesto tecnico sempre più polarizzato da individualità dominanti, l’Italia risponde con una profondità di squadra che resta, forse, il suo vero punto di forza. Al maschile, il copione ha avuto un protagonista netto: Florian Wellbrock. Il tedesco ha imposto una lettura della gara quasi chirurgica, lasciando che il gruppo restasse compatto per oltre tre quarti di prova prima di cambiare ritmo con una progressione che nessuno è stato in grado di sostenere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Florian Wellbrock in grande spolvero a Soma Bay, ma l’Italia può sorridere Articoli correlati Nuoto di fondo, Domenico Acerenza sul podio nella 10 km a Soma Bay. Vince Wellbrock, Paltrinieri in top-10Il romanzo infinito tra Gregorio Paltrinieri e Florian Wellbrock riparte dal Mar Rosso, ma a Soma Bay (Egitto) il primo capitolo della nuova stagione... Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci in piazza d’onore nella 10 km a Soma Bay. Vince Moesha JohnsonLe acque limpide e calde di Soma Bay, in Egitto, hanno fatto da teatro alla prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, regalando... Aggiornamenti e notizie su Nuoto di fondo Florian Wellbrock in... Temi più discussi: Nuoto di fondo, Domenico Acerenza sul podio nella 10 km a Soma Bay. Vince Wellbrock, Paltrinieri in top-10; Nel fine settimana la Coppa del Mondo OW. La prima tappa di Somabay. 9 azzurri in gara.; Coppa Del Mondo Fondo 2026, Somabay: Nella 10km Taddeucci Argento, Acerenza Bronzo; Coppa Del Mondo Di Fondo 2026: Wellbrock, Paltrinieri E Betlehem Guidano La Sfida A Somabay. Nuoto di fondo, Florian Wellbrock in grande spolvero a Soma Bay, ma l’Italia può sorridereLa prima tappa della Coppa del Mondo a Soma Bay non ha semplicemente inaugurato la stagione del nuoto di fondo: ha già delineato gerarchie, confermato ... oasport.it Nuoto di fondo: Soma Bay, Taddeucci e Acerenza sul podio in Coppa del Mondo nelle 10 km di apertura in EgittoÈ partita con due podi la stagione 2026 della Nazionale di nuoto di fondo. A Soma Bay (Egitto), nelle acque libere del Mar Rosso, Ginevra Taddeucci si è garantita il secondo posto nella 10 km femminil ... napolimagazine.com Grande orgoglio per la Basilicata! Il lucano Domenico Acerenza sale sul terzo gradino del podio nella prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere a Soma Bay (Mar Rosso). Dopo un 2025 difficile segnato da infortunio e operazione alla - facebook.com facebook