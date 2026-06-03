Rivoluzione portieri in casa Napoli scambio in vista per Meret?

Un'ipotesi di scambio tra il portiere azzurro e un collega spagnolo sta circolando. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, potrebbe esserci un'operazione di mercato in programma tra il Napoli e un club iberico, coinvolgendo Meret. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui tempi e le modalità dell’eventuale scambio.

Dalla Spagna arriva una possibile indiscrezione riguardo a uno scambio tra Alex Meret e un portiere spagnolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il portiere basco Remiro sarebbe finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione. L’interesse del club azzurro si inserirebbe in un quadro di possibili cambiamenti tra i pali, alimentando le indiscrezioni di mercato che coinvolgono anche Alex Meret. La società partenopea starebbe infatti valutando nuove soluzioni per la porta, considerando Remiro un profilo affidabile e di grande esperienza maturata nel campionato spagnolo. Dopo diverse stagioni da protagonista con la maglia della Real Sociedad, l’estremo difensore potrebbe essere pronto a intraprendere una nuova avventura professionale lontano dalla Liga. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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