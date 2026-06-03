Calciomercato Napoli per Meret c' è l' ipotesi Liga | scambio tra portieri con un club spagnolo?

Il futuro di Alex Meret al Napoli è ancora in bilico. Il portiere, con un anno di contratto residuo, potrebbe essere coinvolto in uno scambio con un club spagnolo nel mercato di gennaio. La possibilità di un trasferimento dipende anche dalle decisioni del nuovo allenatore sulla rosa dei portieri. Finora non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui club interessati.

Il futuro di Alex Meret resta incerto. Il portiere del terzo e del quarto scudetto del Napoli ha ancora un anno di contratto con il sodalizio partenopeo, ma molto potrebbe dipendere dalle scelte del nuovo tecnico Massimiliano Allegri per quanto riguarda la ‘batteria’ degli estremi difensori.Per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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