Portieri volanti | Napoli e Real Sociedad pensano allo scambio Meret-Remiro

Il Napoli e la Real Sociedad stanno considerando uno scambio tra i portieri Meret e Remiro. La trattativa riguarda la possibilità di trasferire il portiere azzurro in Spagna e il portiere basco in Italia. Oltre alle questioni di mercato sui centrocampisti e sugli esterni, il club partenopeo valuta un cambio tra i portieri per rinforzare la rosa. La decisione potrebbe influenzare le strategie di mercato di entrambe le squadre nelle prossime settimane.

Oltre alle già note questioni relative ai centrocampisti e agli esterni, il Napoli avrebbe intenzione di operare un restyling anche tra i pali. Sappiamo già che Milinkovi?-Savi? è sul mercato, ma Meret? Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, potrebbe essere al centro di uno scambio con Remiro della Real Sociedad. Meret lo spagnolo?. Riporta Mundo Deportivo: “Álex Remiro può lasciare la Real Sociedad quest’estate e il Napoli è una delle opzioni del portiere, secondo quanto appreso da Mundo Deportivo. E, a sua volta, questa operazione potrebbe includere anche uno scambio di portieri internazionali con l’arrivo a Zubieta, come compensazione, dell’italiano Alex Meret, portiere del Napoli di 29 anni che si trova in una situazione contrattuale e di carriera simile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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