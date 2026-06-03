Rivoluzione Lazio Lotito ne caccia tre | ecco cosa cambierà
La Lazio annuncia il licenziamento di tre dirigenti dopo l’addio dell’allenatore. La decisione fa parte di un rinnovamento interno, senza specificare nomi o ruoli. La squadra ha concluso una stagione tra le più difficili degli ultimi anni, con cambiamenti previsti nella struttura dirigenziale. La società non ha comunicato tempi o dettagli sui nuovi incarichi, limitandosi a confermare la volontà di riorganizzare il settore.
Il club biancoceleste si prepara ad una piccola grande rivoluzione, Dopo l’addio a Sarri ci saranno altre tre novità: ecco cosa sta accadendo La Lazio è reduce da una delle stagioni più complicate degli ultimi anni. Sul campo la formazione biancoceleste ha chiuso con un anonimo nono posto, lontana dalle zone che contano, mai in corsa per i posti di alta classifica e fuori (per il secondo anno consecutivo) dall’Europa. Un campionato condizionato dal mancato mercato, chiuso tra le polemiche che hanno accompagnato la dirigenza e il tecnico Sarri e che hanno portato all’addio del pubblico. “Una stagione formativa”, l’ha definita il tecnico toscano, che ha lasciato ufficialmente il club nei giorni scorsi e che verrà sostituito da Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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