Il club biancoceleste si prepara ad una piccola grande rivoluzione, Dopo l’addio a Sarri ci saranno altre tre novità: ecco cosa sta accadendo La Lazio è reduce da una delle stagioni più complicate degli ultimi anni. Sul campo la formazione biancoceleste ha chiuso con un anonimo nono posto, lontana dalle zone che contano, mai in corsa per i posti di alta classifica e fuori (per il secondo anno consecutivo) dall’Europa. Un campionato condizionato dal mancato mercato, chiuso tra le polemiche che hanno accompagnato la dirigenza e il tecnico Sarri e che hanno portato all’addio del pubblico. “Una stagione formativa”, l’ha definita il tecnico toscano, che ha lasciato ufficialmente il club nei giorni scorsi e che verrà sostituito da Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Rivoluzione Lazio, Lotito ne caccia tre: ecco cosa cambierà

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