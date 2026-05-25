Gennaro Gattuso ha firmato un accordo con il presidente della Lazio per diventare il nuovo allenatore della squadra. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, dopo che il club ha deciso di cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione. La società ha comunicato una svolta nella gestione del team, con un cambio alla guida che segnerà un nuovo capitolo per il club. La decisione arriva dopo incontri tra le parti e la definizione degli aspetti contrattuali.

La Lazio si prepara a cambiare pelle in vista della prossima stagione sportiva partendo dalla sua guida tecnica, con una staffetta in panchina che delinea i contorni di una vera e propria rivoluzione societaria. Con Maurizio Sarri ormai pronto ai saluti per trasferirsi all’ Atalanta, il presidente Claudio Lotito si è mosso d’anticipo per non lasciare scoperto il ruolo più delicato del progetto sportivo, individuando rapidamente il profilo ideale per dare continuità alle ambizioni del club capitolino. Sarà infatti Gennaro Gattuso a sedere sulla panchina dei biancocelesti, una scelta decisa e maturata nelle ultime ore per dare inizio a un nuovo ciclo tecnico a Formello. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Rivoluzione sulla panchina della Lazio: Gennaro Gattuso ha raggiunto l’accordo con Lotito

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