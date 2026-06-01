La rivoluzione di Gattuso alla Lazio scuote la Capitale | Lotito dice no a 450 milioni e la Roma risponde blindando Dybala

Domani, l'ex allenatore di club di alto livello firmerà il contratto con la Lazio, con un accordo fino al 2028 e un compenso di 1,7 milioni di euro all'anno, più un’opzione per una stagione aggiuntiva. La Lazio ha deciso di affidarsi a lui dopo aver rifiutato un’offerta di 450 milioni di euro. La Roma, invece, ha blindato il rinnovo di un giocatore chiave, mantenendolo nel suo organico.

Il calciomercato romano si accende sull’asse delle panchine e dei grandi rinnovi contrattuali. Domani Rino Gattuso formalizzerà il suo legame con la Lazio, firmando un accordo valido fino al 2028 da 1,7 milioni di euro a stagione, che prevede anche un’opzione per una terza annualità. Come rivelato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha già le idee chiare e ha indicato alla dirigenza la necessità assoluta di bloccare i migliori elementi della rosa. Una mossa perentoria che segna l’inizio della sua gestione e l’assalto immediato a un posizionamento di vertice in classifica. La prima missione del nuovo allenatore biancoceleste sarà quella di respingere i corteggiamenti europei per i perni dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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