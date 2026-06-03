Rivoluzione digitale | TIM porta Google AI Pro nelle case italiane

TIM ha annunciato l’introduzione di Google AI Pro nelle case italiane, offrendo nuovi servizi di intelligenza artificiale. Tra le novità, c’è NotebookLM, uno strumento che potenzialmente modifica le modalità di studio e lavoro degli utenti. Non sono stati specificati i costi di attivazione di questi servizi Google AI sulla linea domestica.

Come cambierà il tuo modo di studiare e lavorare con NotebookLM?. Quanto costa attivare i nuovi servizi Google AI sulla tua linea?. Quali strumenti specifici riceverai con l'abbonamento da 21,99 euro?. Come gestire la verifica delle fonti quando l'IA genera contenuti?.? In Breve Piano Google AI Pro: 3 mesi prova gratuita e 5TB cloud per rete fissa.. Piano Google AI Plus: costo mensile di 9,99 euro con 2TB cloud.. Abbonamento Pro post prova: costo stabilizzato a 21,99 euro al mese.. Strumenti inclusi: Deep Research, NotebookLM e modelli Nano Banana, Omni e Flow.. TIM introduce Google AI Pro in Italia tramite una partnership strategica con Google. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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