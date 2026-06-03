Tim ha annunciato di aver introdotto Google AI Pro per i clienti consumer, diventando così la prima compagnia in Italia a offrire questa tecnologia. L’azienda ha attivato il servizio per gli utenti, consentendo l’accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Google. La mossa mira a integrare l’AI nelle offerte rivolte ai clienti privati, senza ulteriori dettagli su modalità o tempistiche di distribuzione.

L’intelligenza artificiale generativa evolve e diventa sempre più parte della quotidianità. TIM compie un nuovo passo in questa direzione ed è il primo operatore in Italia, in partnership con Google, ad offrire ai clienti consumer i servizi Google AI Pro, ampliando l’accesso a strumenti AI avanzati pensati per semplificare la vita di tutti i giorni. Dalla scrittura alla creazione di contenuti multimediali, dalla ricerca e organizzazione delle informazioni nel tempo libero al supporto nelle attività di lavoro e studio, Google Gemini si afferma come un assistente AI evoluto, sempre disponibile e integrato nei servizi ed App Google più utilizzati, in grado di rispondere a domande di ogni livello di complessità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilgiornale.it - Tim accelera sull'AI: prima in Italia a portare Google AI Pro per i clienti consumer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

West Ham Accelerate to Secure Axel Disasi as Italian Move Collapses

Notizie e thread social correlati

TIM porta Google AI Pro e Gemini in Italia: servizi AI per clienti consumerTIM ha annunciato il lancio di Google AI Pro e AI Plus in Italia, offrendo ai clienti consumer accesso a Gemini, strumenti AI avanzati e cloud fino a...

Google Pixel 10 Pro: AI rivoluzionaria e 7 anni di aggiornamentiIl mercato italiano si appresta ad accogliere il nuovo Google Pixel 10 Pro, uno smartphone che si distingue per l’integrazione di una tecnologia...

Temi più discussi: Brembo accelera su AI e software per la sicurezza stradale; Siemens, a SPS Italia 2026 con l’Industrial AI che accelera il passaggio verso la Fabbrica Autonoma; San Marino Smart Nation: plauso di AR e ASI per il vertice del Governo con TIM; Borse oggi | FTSE MIB | Record storico a 50.000 punti: volano Stellantis e Tim.

Tim accelera sull'AI: prima in Italia a portare Google AI Pro per i clienti consumerL’intelligenza artificiale generativa evolve e diventa sempre più parte della quotidianità. TIM compie un nuovo passo in questa direzione ed è il primo operatore in Italia, in partnership con Google, ... ilgiornale.it

Il creatore di 9-1-1 Tim Minear riflette sulla stagione 9 reddit

Poste accelera su Tim: Del Fante porta l’Opas al cda e punta a chiudere entro l’estate economymagazine.it/poste-accelera… #poste #tim #opas #economymagazine x.com

Google AI Pro arriva su TIM: ecco prezzo, data e cosa includeGoogle AI Pro arriva tra le opzioni TIM e cambia un po' le carte in tavola per chi ha una linea di rete fissa con l'operatore. A partire dal 3 Giugno 2026, salv ... tecnoandroid.it