Rivoluzione 8K | arriva l’IA per restaurare e creare immagini perfette

Un sistema di intelligenza artificiale è stato sviluppato per migliorare la qualità delle immagini, consentendo di restaurare e creare foto in risoluzione 8K. L’IA può trasformare fotografie sfuocate in immagini nitide e dettagliate, e applicare diversi stili artistici alle foto esistenti. La tecnologia permette di migliorare la definizione e la qualità visiva delle immagini, anche partendo da file di partenza di bassa qualità o sfocati.

Come si trasforma una foto sfuocata in un file 8K nitido?. Quali stili artistici può applicare l'IA alle tue foto esistenti?. Come si riparano i graffi e i colori delle vecchie foto?. Cosa accadrà alla creatività umana con l'automazione del fotoritocco?.? In Breve Upscaling fino a risoluzione 8K per stampe di grande formato e display alta definizione.. Supporto formati JPG, PNG, HEIC e RAW con elaborazione batch simultanea.. Fattori di ingrandimento disponibili nelle opzioni 1x, 2x, 4x e 8x.. Modelli stilistici inclusi tra cui Anime 3D, Cyberpunk e stile Disney.. HitPaw FotorPea introduce l’intelligenza artificiale per il fotoritocco professionale e amatoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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