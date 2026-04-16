Una novità nel settore dell'intelligenza artificiale è stata annunciata da Anthropic, azienda sostenuta anche da Amazon. Si tratta di Claude Opus 4.7, un nuovo modello che promette di migliorare le capacità delle applicazioni basate su IA. La presentazione di questa versione rappresenta un passo avanti importante per il settore, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue caratteristiche tecniche o sulle applicazioni previste.

Il dell’intelligenza artificiale subisce un’accelerazione significativa con l’annuncio ufficiale da parte di Anthropic, realtà che vede tra i suoi sostenitori Amazon, del nuovo modello Claude Opus 4.7. La notizia, giunta alle ore 17:08 di questo giovedì 16 aprile 2026, segna un punto di svolta nella competizione tecnologica globale riguardante le capacità computazionali avanzate. L’evoluzione tecnologica guidata dai grandi investimenti. Il rilascio di Claude Opus 4.7 non rappresenta soltanto un aggiornamento software, ma evidenzia la solidità di un ecosistema in cui il supporto finanziario di colossi come Amazon permette a Anthropic di spingere i limiti della ricerca algoritmica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoluzione IA: arriva Claude Opus 4.7, il nuovo colosso di Anthropic

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