Dalle gonne in seta alle versioni plissé o in denim le sneakers diventano le alleate perfette per creare outfit versatili sofisticati e facili da indossare ogni giorno

Da iodonna.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le sneakers si confermano un elemento versatile, adatto a diversi look, dalle gonne in seta alle versioni in denim o plissé. La moda estiva privilegia uno stile più spontaneo e rilassato, con outfit che combinano capi femminili e scarpe comode. Questa tendenza evidenzia un approccio pratico e ricercato al quotidiano, senza rinunciare a un tocco di eleganza. Le scarpe sportive si affermano come alleate per creare combinazioni facili da indossare e adatte a vari contesti.

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L ’eleganza della stagione calda si fa più spontanea, rilassata e dinamica. A dimostrarlo sono gli outfit che uniscono gonne femminili e sneakers essenziali, reinterpretando il concetto di chic quotidiano attraverso combinazioni pratiche ma ricercate. Dalle gonne in satin ai modelli a tubino, fino alle versioni plissé dal gusto college, ecco come abbinare gonne e scarpe sportive per creare look di tendenza, perfetti dalla mattina alla sera. Gonna a tubino e felpa con la zip Le calzature sportive dallo spirito anni Settanta accompagnano gonne a tubino e felpe con la zip, per un vincente gioco di contrasti. Gonna + sneakers: la coppia più glamour della PE26. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dalle gonne in seta alle versioni pliss233 o in denim le sneakers diventano le alleate perfette per creare outfit versatili sofisticati e facili da indossare ogni giorno
© Iodonna.it - Dalle gonne in seta alle versioni plissé o in denim, le sneakers diventano le alleate perfette per creare outfit versatili, sofisticati e facili da indossare ogni giorno
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