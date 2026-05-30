Le sneakers si confermano un elemento versatile, adatto a diversi look, dalle gonne in seta alle versioni in denim o plissé. La moda estiva privilegia uno stile più spontaneo e rilassato, con outfit che combinano capi femminili e scarpe comode. Questa tendenza evidenzia un approccio pratico e ricercato al quotidiano, senza rinunciare a un tocco di eleganza. Le scarpe sportive si affermano come alleate per creare combinazioni facili da indossare e adatte a vari contesti.

L ’eleganza della stagione calda si fa più spontanea, rilassata e dinamica. A dimostrarlo sono gli outfit che uniscono gonne femminili e sneakers essenziali, reinterpretando il concetto di chic quotidiano attraverso combinazioni pratiche ma ricercate. Dalle gonne in satin ai modelli a tubino, fino alle versioni plissé dal gusto college, ecco come abbinare gonne e scarpe sportive per creare look di tendenza, perfetti dalla mattina alla sera. Gonna a tubino e felpa con la zip Le calzature sportive dallo spirito anni Settanta accompagnano gonne a tubino e felpe con la zip, per un vincente gioco di contrasti. Gonna + sneakers: la coppia più glamour della PE26. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle gonne in seta alle versioni plissé o in denim, le sneakers diventano le alleate perfette per creare outfit versatili, sofisticati e facili da indossare ogni giorno

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Abito da donna, Inghilterra, circa 1820. Tessuto di cotone a trama semplice con ricami a strisce metalliche, garza di seta con passamaneria di fili metallici e paillettes metalliche e nappe di filo metallico. reddit