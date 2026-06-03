Dopo quattro anni di abbandono, lo Spazio Gorlini nel parco di Trenno è stato riaperto alla comunità. La riqualificazione è stata realizzata dall’associazione Artinkantiere, che ha riportato l’edificio in funzione. La struttura, situata in un’area pubblica, ora è accessibile di nuovo e pronta ad accogliere attività e iniziative. La riapertura è stata annunciata il 3 giugno 2026 a Milano.

Milano, 3 giugno 2026 – Spazio Gorlini, nel parco di Trenno, è tornato a vivere dopo 4 anni di abbandono. Di nuovo attività, incontri, risate, socialità, un calendario ricco di iniziative per grandi e piccoli grazie all’associazione Artinkantiere che ha avuto lo spazio di via Giorgi 12 in assegnazione, messo a bando dal Municipio 8. I cancelli si sono riaperti un mese fa e il luogo è già diventato un laboratorio culturale e sociale aperto a tutti, mentre resta attiva la raccolta fondi su GoFundme per rendere il luogo sempre più bello e vivibile. Arte, relazioni e benessere . “Artinkantiere Aps – si legge nella presentazione di Pamela, Antonella e Corinna – è un’associazione nata nel 2020 a Milano con un sogno semplice e potente: creare spazi di comunità dove arte, relazioni e partecipazione possano generare benessere per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivive lo Spazio Gorlini dopo 4 anni di abbandono e si apre alla comunità: a farlo rinascere sarà Artinkantiere

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