Muore ragazzo di 17 anni dopo scontro stradale Il sindaco | Tutta la comunità si stringe alla famiglia di Niccolò
Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nella zona. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno espresso il cordoglio attraverso comunicati ufficiali. Il sindaco ha dichiarato che tutta la comunità si stringe alla famiglia del giovane, sottolineando il dolore condiviso. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause dell’incidente è stato ancora reso pubblico. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente, mentre i familiari stanno ricevendo supporto.
"L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Gualdo Cattaneo si stringono, in un abbraccio profondo e silenzioso, al dolore della famiglia di Nicolò": inizia così il cordoglio istituzionale e umano del Governo cittadino e del suo popolo rivolto alla famiglia del 17enne deceduto oggi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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