A Riccione Paese apre Il Caffè Sociale | uno spazio di comunità incontro e relazioni

A Riccione Paese si inaugura il “Caffè Sociale”, uno spazio dedicato alla comunità e alle relazioni tra i cittadini. L’apertura ufficiale avverrà sabato 18 aprile alle 17, in viale Lazio 10. Il centro, recentemente rinnovato, è stato pensato come un luogo inclusivo e di incontro, destinato a favorire la socializzazione tra le persone di tutte le età. La struttura vuole diventare un punto di riferimento per il quartiere.

Uno spazio rinnovato, pensato come luogo accogliente e inclusivo apre le porte alla cittadinanza: è il “Caffè sociale”, il Centro di Buon Vicinato che sarà inaugurato sabato 18 aprile, alle 17, in viale Lazio 10. Il progetto, promosso dal comune di Riccione in collaborazione con Auser Rimini.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Torna il "Caffè Alzheimer": uno spazio di condivisione, socialità e supporto per famiglie e pazientiMontemurlo, 13 marzo 2026 – L’isolamento sociale delle persone malate di alzheimer e delle loro famiglie è uno dei problemi più gravi e pesanti da...

Leggi anche: Cantieri e progetti, a Riccione ultimo incontro pubblico con la giunta: tocca al quartiere Paese