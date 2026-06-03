Ritrovata Barbara | la 24enne scomparsa a Colorno era nel Parco Ducale

Una giovane di 24 anni, scomparsa a Colorno, è stata trovata nel Parco Ducale. La notizia ha portato sollievo a familiari e amici, dopo giorni di attesa. La scomparsa aveva suscitato l’interesse di molte persone che avevano condiviso l’appello sui social media. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulle condizioni della ragazza.

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e tante persone che avevano condiviso l'appello sui social nelle ultime ore. Barbara, la 24enne di Borgo Val di Taro scomparsa nella mattinata di oggi a Colorno, è stata ritrovata.La giovane è stata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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