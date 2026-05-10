Cagnolina scomparsa ritrovata con i droni Era finita in un fosso profondo | ora è in salvo

Dopo alcuni giorni di ricerca, la cagnolina scomparsa da Agugliano è stata ritrovata grazie all’uso di droni. La piccola era finita in un fossato profondo e difficile da raggiungere, ma è stata recuperata e ora si trova in salvo. La vicenda ha coinvolto il supporto di volontari e tecnologie per cercarla. La famiglia ha potuto riabbracciare il suo animale dopo l’intervento di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui