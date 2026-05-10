Cagnolina scomparsa ritrovata con i droni Era finita in un fosso profondo | ora è in salvo
Dopo alcuni giorni di ricerca, la cagnolina scomparsa da Agugliano è stata ritrovata grazie all’uso di droni. La piccola era finita in un fossato profondo e difficile da raggiungere, ma è stata recuperata e ora si trova in salvo. La vicenda ha coinvolto il supporto di volontari e tecnologie per cercarla. La famiglia ha potuto riabbracciare il suo animale dopo l’intervento di soccorso.
Si è conclusa con un emozionante lieto fine la vicenda di Mia, la cagnolina scomparsa giovedì da Agugliano. Disperati i proprietari che ne avevano perso le tracce nella zona di contrada Molino, in periferia. Dopo giorni di ricerche vane e nessuna segnalazione, il ritrovamento è avvenuto lo scorso venerdì sera grazie a una complessa operazione di soccorso coordinata dal Noa, Nucleo Operativo aereo odv. Ricevuta la segnalazione nel pomeriggio, il Noa ha deciso di attivare le proprie squadre specializzate al calare dell’oscurità, momento ideale per sfruttare la tecnologia a infrarossi. Una prima squadra di volontari ha iniziato il sorvolo dell’area con un drone dotato di camera termica, strumento fondamentale per individuare fonti di calore in ambienti impervi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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