Tragedia a Nerviano | ritrovata l’anziana scomparsa nel laghetto

Una tragedia si è consumata a Nerviano, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 72 anni all’interno di un veicolo immerso nel laghetto. La scoperta è avvenuta questa mattina e ha coinvolto le forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi del caso. La donna risultava scomparsa da alcuni giorni prima del ritrovamento. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Il ritrovamento di un corpo senza vita all’interno di un veicolo precipitato nelle acque del laghetto di Nerviano ha scosso la provincia di Milano, portando alla luce il tragico destino di una donna di 72 anni. Il mezzo, finito in acqua in via Giovanni XXIII, era stato segnalato come scomparso dalla figlia lo scorso 9 aprile. I dettagli dell’operazione di soccorso e i rilievi sul posto. Le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano hanno coordinato le operazioni di recupero, avvalendosi del supporto fondamentale fornito dal distaccamento di Rho e dall’impiego di due mezzi fluviali per raggiungere il punto esatto della caduta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Nerviano: ritrovata l’anziana scomparsa nel laghetto Milano, auto nel laghetto a Nerviano: recuperato un corpoIl corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco all’interno di un’auto finita nel... Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco del comando di Milano,...