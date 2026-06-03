Raffaella Fico e Armando Izzo sono stati fotografati insieme durante una giornata al mare, con scatti che mostrano sorrisi, carezze e abbracci. Le immagini ritraggono i due in atteggiamenti di grande intimità e complicità, con momenti di affiatamento evidente. La presenza di queste foto si inserisce in un contesto di tensioni e accuse precedenti tra i due.

Raffaella Fico e Armando Izzo sono stati sorpresi insieme durante una giornata al mare. Tra sorrisi, carezze, abbracci, baci e momenti di grande complicità, la coppia appare più affiatata che mai. Come mostra il settimanale Diva e Donna, la showgirl e il calciatore hanno ritrovato la passione a circa due mesi dall’addio, di cui entrambi avevano parlato più volte pubblicamente. Per Raffaella Fico era stata una rottura improvvisa, di cui non sapeva darsi spiegazioni e che era arrivata a poca distanza dalla perdita del bambino che aspettavano insieme. Izzo aveva raccontato di aver bisogno di una pausa di riflessione, che stando alle foto diffuse ora sarebbe definitivamente giunta al termine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Armando Izzo? Dopo le accuse e la guerra arrivano le foto choc

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Ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Armando Izzo

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