ritiro napoli date di dimaro e invito del barcellona

Il ritiro del Napoli si terrà a Dimaro, con le date ufficiali ancora da confermare. La squadra svolgerà le sessioni di allenamento nel centro sportivo tra luglio e agosto, prima dell’inizio della nuova stagione. Nel frattempo, il Barcellona ha inviato un invito al club partenopeo per partecipare a un torneo amichevole estivo, anche se i dettagli sulla partecipazione sono ancora in fase di definizione.

L’estate del Napoli sarà scandita da un calendario particolarmente fitto. La nuova stagione partirà sotto la guida di Massimiliano Allegri. Sullo sfondo ci sarà anche il Mondiale, al via l’11 giugno, che condizionerà tempi di rientro, preparazione e gestione della rosa. Il programma degli azzurri prevede due fasi di ritiro. La prima sarà ancora una volta a Dimaro, in Trentino. Il Napoli lavorerà in Val di Sole dal 17 al 27 luglio, secondo una tradizione ormai consolidata. Dopo questa prima parte, la squadra si sposterà in Abruzzo per il ritiro di Castel di Sangro. Le date della seconda fase devono ancora essere definite. Prima dell’inizio del lavoro vero e proprio, i calciatori avranno qualche giorno di pausa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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