Il Napoli ha annunciato che svolgerà il ritiro estivo in Trentino dal 17 al 27 luglio, presso lo stadio Comunale di Carciato. La squadra si allenerà durante queste giornate, concentrandosi sulla preparazione prima dell'inizio della nuova stagione. La conferma delle date è stata riportata dal Corriere dello Sport.

Il Corriere dello Sport anticipa il programma del Napoli per i ritiri estivi estivi: “La squadra lavorerà in Trentino dal 17 al 27 luglio, allo stadio Comunale di Carciato. Un legame iniziato nel 2011 e diventato ormai una tradizione. Dopo una breve pausa, il Napoli si trasferirà in Abruzzo per la seconda parte della preparazione: le date di Castel di Sangro non sono ancora state ufficializzate, ma dovrebbero essere comprese tra il 30 luglio e il 13 agosto. Il gruppo si allenerà allo stadio Patini”. L'articolo Ritiro estivo Napoli, le date proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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