Il Napoli ha comunicato ufficialmente le date e il luogo del ritiro estivo che preparerà la squadra per la stagione 20262027. La società ha diffuso le informazioni riguardanti il periodo di allenamento e la località scelta per gli allenamenti estivi. Queste indicazioni sono state rese note attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli o commenti.

Il Napoli ha reso noto ufficialmente le date e il luogo dove i giocatori azzurri ripartiranno in vista della stagione 20262027. Il Napoli conferma la tappa del Trentino, che ospiterà i partenopei a luglio. Napoli, ancora Trentino, ancora Dimaro: ritiro dal 17 al 27 luglio. Con un annuncio sui propri profili ufficiali, il club azzurro ha annunciato il ritorno a Dimaro anche in vista della prossima stagione. I partenopei saranno in Trentino dal 17 al 27 luglio. Conferma dunque per Dimaro, che da anni ormai è punto di riferimento per il club per il ritiro estivo in preparazione della stagione successiva. Gli Azzurri si concentreranno dunque per questo finale di stagione, per poi riposare e ripartire ancora da Dimaro, cercando di fare il massimo nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, annunciato il ritiro estivo: le date e il luogo

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