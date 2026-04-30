Ieri sera in piazza Salvo D’Acquisto a Ancona si è verificata una rissa tra gruppi di giovani. Durante l’evento sono intervenuti tre veicoli della polizia e i carabinieri. Nel corso della lite alcuni partecipanti sono rimasti feriti, ma hanno rifiutato le cure mediche. La situazione è poi degenerata con alcuni soggetti che sono fuggiti dalla zona. Nessuna informazione è stata comunicata sulle cause dell’incidente.

? Cosa sapere Rissa tra gruppi di giovani in piazza Salvo D’Acquisto ad Ancona ieri sera.. Tre Volanti e Carabinieri intervengono sul luogo mentre i feriti rifiutano le cure mediche.. Verso le 19:30 di ieri sera, la piazza Salvo D’Acquisto ad Ancona è stata trasformata in un campo di battaglia dopo che due gruppi di giovani, identificati come maranza, si sono scontrati con estrema violenza. Quello che doveva essere un normale momento di aggregurazione giovanile in centro si è trasformato in un episodio di puro caos. Tutto è iniziato con una serie di insulti lanciati tra le due fazioni, ma la tensione è salita così velocemente che le parole sono diventate subito schiaffi e pugni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, caos in piazza: rissa tra maranza e fuga tra i feriti

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