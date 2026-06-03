A Jesolo, in soli tre giorni si sono verificati due episodi di rissa tra gruppi di giovani, noti come “maranza”. Il sindaco ha annunciato l’aumento del numero di agenti di polizia e l’istituzione di zone rosse per contenere il fenomeno. Il fenomeno, che si ripresenta ogni inizio stagione, coinvolge spesso gruppi di giovani che si riuniscono sulla spiaggia e nelle aree pubbliche della località.

JESOLO - Due risse in 3 giorni. Tanto è bastato per far scattare a Jesolo “l’allarme maranza”. Fenomeno che torna puntuale a ogni inizio stagione balneare, in una località che nell’ultimo fine settimana ha contato 200mila presenze al giorno. Ma Comune e forze dell’ordine non hanno alcuna intenzione di consentire che la situazione degeneri, tant’è che da un lato sono subito stati identificati tre dei protagonisti delle risse e dall’altro già domani, nel corso di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, saranno decise misure per stroncare sul nascere il fenomeno. Jesolo, insomma, chiede e vuole una “stretta”, per consentire un’estate sicura. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Jesolo, il ritorno dei maranza: due maxi risse in soli 3 giorni. Il sindaco: più agenti e zone rosse

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