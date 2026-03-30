Due giovani sono stati denunciati dopo una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica in una piazzetta dietro piazza XX settembre. La polizia ha identificato e segnalato i responsabili dell’alterco, che ha coinvolto più persone e causato danni e tensione nell’area. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

Sono stati denunciati i due giovani protagonisti della rissa che si è tenuta nella notte tra sabato e domenica nella piazzetta sul retro di piazza XX settembre. I carabinieri sono intervenuti due volte sul posto. Nella prima occasione - poco dopo la mezzanotte - i due, più altri giovani, si erano dati alla fuga. Un'ora più tardi i militari dell'Arma sono intervenuti nuovamente, supportati dai colleghi di Azzano e dalla polizia.Sul posto sono stati identificati un 28enne di origine senegalese e un 19enne originario del Burkina Faso, residente a San Vito al Tagliamento. Entrambi, in evidente stato di ubriachezza, si erano affrontati e riportato lievi ferite. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Rissa e sangue in piazzetta: identificati e denunciati due giovani

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