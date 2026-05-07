Nella notte a Roma si sono verificati diversi episodi di aggressione contro persone di origine straniera e senza fissa dimora. Tre giovani sono stati denunciati dalle forze dell’ordine in seguito a quanto accaduto. Le violenze si sono svolte in più punti della città, coinvolgendo vittime diverse e lasciando tracce di danni e tensione. Le indagini continuano per chiarire l’intera dinamica degli incidenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Presi di mira stranieri e senzatetto in diversi episodi. Una serie di violente aggressioni a sfondo razziale ha scosso Roma, dove tre giovani avrebbero dato vita a una vera e propria “caccia all’uomo” contro persone straniere e senza fissa dimora, scelte casualmente durante la notte. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo era armato con uno sfollagente telescopico e altri oggetti utilizzati come armi improprie. Cinque aggressioni in una sola notte. Le forze dell’ordine contestano ai tre ragazzi cinque episodi di violenza consumati nell’arco di poche ore. Le vittime sarebbero state colpite esclusivamente per la loro condizione sociale o per l’origine straniera.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aggressioni razziste a Roma: tre giovani denunciati dopo una notte di violenza

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