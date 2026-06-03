Rissa e violenza in via Piave ' solito noto' in azione Residenti esasperati | Basta minimizzare

Nella giornata di ieri, martedì 2 giugno, si è verificata una rissa tra gruppi di persone in via Piave, nel Quartiere Ferrovia. L'episodio si è svolto tra via Podgora e via Piave, con partecipanti che si sono affrontati in modo violento. Residenti della zona, ormai stanchi, hanno commentato la situazione, chiedendo di non minimizzare quanto accaduto. La polizia è intervenuta per sedare la lite e avviare le indagini.

Ancora tensione nel Quartiere Ferrovia, dove una rissa - l'ennesima - è stata registrata nella giornata di ieri, martedì 2 giugno, tra via Podgora e via Piave. “Un episodio di violenza che avrebbe coinvolto un soggetto extracomunitario già noto ai residenti, già comparso anche nei servizi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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